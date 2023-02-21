Ильина (Дехтерева) Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Дехтерева) Евфросинья

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Место рождения

село Шибряй, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дехтерев Павел (Полуевкт, Аполлон)

Мать: Дехтерева Ульяна

село Шибряй, Тамбовская область
Бракосочетание
11.02.1840

Муж: Ильин Никифор

Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево
Введенская церковь село Моисеево
Рождение ребёнка
05.08.1843

Сын: Ильин Лаврентий

Отец ребёнка: Ильин Никифор

Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Никифор

Смерть
Неизвестно
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