Ильина (Дехтерева) Евфросинья
Место рождениясело Шибряй, Тамбовская область
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
село Шибряй, Тамбовская область
Бракосочетание
11.02.1840
Муж: Ильин Никифор
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Моисеево
Введенская церковь село Моисеево
Рождение ребёнка
05.08.1843
Сын: Ильин Лаврентий
Отец ребёнка: Ильин Никифор
Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Никифор
Смерть
Неизвестно