Яковлев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Иван
Мать ребёнка: Яковлева (Краснякова) Елена
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хлипакова (Яковлева) Мария
Мать ребёнка: Яковлева (Краснякова) Елена
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Яковлева (Краснякова) Елена
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ансупова (Яковлева) Александра
Мать ребёнка: Яковлева (Краснякова) Елена
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сычева (Яковлева) Ефросинья
Мать ребёнка: Яковлева (Краснякова) Елена