Яковлева (Краснякова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Красняков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Иван
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хлипакова (Яковлева) Мария
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ансупова (Яковлева) Александра
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сычева (Яковлева) Ефросинья
Отец ребёнка: Яковлев Владимир