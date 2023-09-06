Яковлева (Краснякова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Краснякова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красняков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Иван

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хлипакова (Яковлева) Мария

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ансупова (Яковлева) Александра

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сычева (Яковлева) Ефросинья

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

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