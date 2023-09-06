Хлипакова (Яковлева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлипакова (Яковлева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Яковлев Владимир

Мать: Яковлева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлипаков Александр

Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлипаков Тимофей

Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалин Иван

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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