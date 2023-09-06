Хлипакова (Яковлева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Яковлев Владимир
Мать: Яковлева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлипаков Александр
Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлипаков Тимофей
Отец ребёнка: Хлипаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фалин Иван
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно