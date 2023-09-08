Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Яковлев Владимир

Мать: Яковлева (Краснякова) Елена

Рождение ребёнка
25.12.1917

Сын: Волобуев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Волобуев Василий

Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Волобуев Александр

Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Волобуев Иван

Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Волобуева) Анна

Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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