Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
25.12.1917
Сын: Волобуев Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волобуев Василий
Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Волобуев Александр
Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Волобуев Иван
Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Волобуева) Анна
Отец ребёнка: Волобуев Прокофий Андреевич
Смерть
Неизвестно