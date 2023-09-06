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Ансупова (Яковлева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Яковлев Владимир

Мать: Яковлева (Краснякова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ансупов Семен

Отец ребёнка: Ансупов Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ансупов Корней

Отец ребёнка: Ансупов Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ансупова) Клавдия

Отец ребёнка: Ансупов Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ансупова) Нина

Отец ребёнка: Ансупов Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ансупов Михаил

Отец ребёнка: Ансупов Корней

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ансупов Корней

Смерть
Неизвестно

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