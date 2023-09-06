Ансупова (Яковлева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ансупов Семен
Отец ребёнка: Ансупов Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ансупов Корней
Отец ребёнка: Ансупов Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ансупова) Клавдия
Отец ребёнка: Ансупов Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ансупова) Нина
Отец ребёнка: Ансупов Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ансупов Михаил
Отец ребёнка: Ансупов Корней
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ансупов Корней
Смерть
Неизвестно