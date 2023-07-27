Кулагин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Научный работник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 12.05.1952
Сын: Кулагин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна
Смерть
Неизвестно