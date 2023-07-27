Кулагин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулагин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Научный работник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 12.05.1952

Сын: Кулагин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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