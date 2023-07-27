Кулагин Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.05.1952
Дата смертиМежду 2005 и 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1952
Развод
Неизвестно
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1983
Дочь: (Кулагина) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Кулагина Ирина Николаевна
Бракосочетание
До 1995
Рождение ребёнка
06.06.1995
Дочь: (Кулагина) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Гостева Любовь Васильевна
Смерть
Между 2005 и 2010
Причина смерти: Пропал без вести