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Кулагин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 12.05.1952

Дата смерти

Между 2005 и 2010

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1952

Отец: Кулагин Григорий

Мать: Волкова (Волкова) Валентина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Кулагина Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Ирина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1983

Дочь: (Кулагина) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Кулагина Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1995

Жена: Гостева Любовь Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1995

Дочь: (Кулагина) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Гостева Любовь Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 2005 и 2010
Причина смерти: Пропал без вести

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