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Персанов Пётр Кириллович

Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

25.06.1926

Дата смерти

20.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1926

Отец: Персанов Кирилл Спиридонович

Мать: Персанова Матрена Захаровна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Шевченко Надежда Петровна

Мать ребёнка: Персанова Клавдия Федоровна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Белей Людмила Петровна

Мать ребёнка: Персанова Клавдия Федоровна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Клавдия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал зав. складом прод.товаров в Мартукском Райпотребсоюзе
Смерть
20.06.2014
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
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