Персанов Пётр Кириллович
Место рождения
Дата рождения25.06.1926
Дата смерти20.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1926
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Шевченко Надежда Петровна
Мать ребёнка: Персанова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Белей Людмила Петровна
Мать ребёнка: Персанова Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал зав. складом прод.товаров в Мартукском Райпотребсоюзе
Смерть
20.06.2014
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: сердечная недостаточность