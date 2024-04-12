Шевченко (Персанова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Персанова) Надежда Петровна

Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

02.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Персанов Пётр Кириллович

Мать: Персанова Клавдия Федоровна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
16.10.1974

Сын: Шевченко Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1981

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1988

Сын: Шевченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Николай Васильевич

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