Шевченко (Персанова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения02.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Рождение ребёнка
16.10.1974
Сын: Шевченко Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1981
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1988
Сын: Шевченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шевченко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно