Белей (Персанова) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения30.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958
Рождение ребёнка
24.05.1981
Сын: Белей Евгений Александрович
Отец ребёнка: Белей Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1986
Дочь: Литвинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Белей Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область