Белей (Персанова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белей (Персанова) Людмила Петровна

Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

30.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958

Отец: Персанов Пётр Кириллович

Мать: Персанова Клавдия Федоровна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
24.05.1981

Сын: Белей Евгений Александрович

Отец ребёнка: Белей Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1986

Дочь: Литвинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Белей Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белей Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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