Персанова (Епифанова) Клавдия Федоровна
Место рожденияс Линовицкое Мартукского района, Казахская ССР
Дата рождения01.06.1930
Дата смерти25.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Шевченко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Персанов Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Белей Людмила Петровна
Отец ребёнка: Персанов Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хирургическая мед.сестра в Мартукской районной больнице
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1996
Причина смерти: инсульт