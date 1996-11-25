Персанова (Епифанова) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Епифанова) Клавдия Федоровна

Место рождения

с Линовицкое Мартукского района, Казахская ССР

Дата рождения

01.06.1930

Дата смерти

25.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с Линовицкое Мартукского района, Казахская ССР
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Шевченко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Персанов Пётр Кириллович

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Белей Людмила Петровна

Отец ребёнка: Персанов Пётр Кириллович

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Пётр Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Хирургическая мед.сестра в Мартукской районной больнице
Место жительства
Неизвестно
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Смерть
25.11.1996
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Причина смерти: инсульт
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