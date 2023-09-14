Белей Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелей Евгений Александрович

Белей Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1981

Отец: Белей Александр Васильевич

Мать: Белей Людмила Петровна

Рождение ребёнка
01.09.2003

Дочь: Белей Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Белей Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
07.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белей Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пампурова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белей Наталья Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close