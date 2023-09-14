Белей Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1981
Отец: Белей Александр Васильевич
Мать: Белей Людмила Петровна
Рождение ребёнка
01.09.2003
Дочь: Белей Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Белей Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
07.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белей Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белей Наталья Борисовна