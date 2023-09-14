Персанова (Коротченко) Матрена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Персанов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
29.02.1912
Дочь: Саенко Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Верещак Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Персанов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
25.06.1926
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скалозуб Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969