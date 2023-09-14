Персанова (Коротченко) Матрена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Коротченко) Матрена Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Персанов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Рождение ребёнка
29.02.1912

Дочь: Саенко Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Верещак Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Персанов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Рождение ребёнка
25.06.1926

Сын: Персанов Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скалозуб Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Персанов Кирилл Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Кирилл Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Смерть
1969
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