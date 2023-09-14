Верещак (Персанова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещак (Персанова) Мария Кирилловна

Верещак (Персанова) Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914

Отец: Персанов Кирилл Спиридонович

Мать: Персанова Матрена Захаровна

Рождение ребёнка
04.03.1950

Сын: Верещак Николай Михайлович

Отец ребёнка: Верещак Михаил Константинович

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Верещак Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещак Михаил Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close