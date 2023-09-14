Верещак (Персанова) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914
Рождение ребёнка
04.03.1950
Сын: Верещак Николай Михайлович
Отец ребёнка: Верещак Михаил Константинович
Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Верещак Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно