Верещак Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1950
Сын: Верещак Николай Михайлович
Мать ребёнка: Верещак Мария Кирилловна
Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Верещак Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещак Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно