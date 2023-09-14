Верещак Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещак Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1950

Сын: Верещак Николай Михайлович

Мать ребёнка: Верещак Мария Кирилловна

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Верещак Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещак Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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