Верещак Николай Михайлович
Место рожденияРазьезд 36 Оренбургской железной дороги
Дата рождения04.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950
Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
17.11.1979
Сын: Верещак Александр Николаевич
Мать ребёнка: Верещак Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1986
Сын: Верещак Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Верещак Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещак Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область