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Верещак Николай Михайлович

Место рождения

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги

Дата рождения

04.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950

Отец: Верещак Михаил Константинович

Мать: Верещак Мария Кирилловна

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
17.11.1979

Сын: Верещак Александр Николаевич

Мать ребёнка: Верещак Татьяна Ивановна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
29.11.1986

Сын: Верещак Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Верещак Татьяна Ивановна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещак Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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