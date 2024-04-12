Верещак (Григорьева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1957
Рождение ребёнка
17.11.1979
Сын: Верещак Александр Николаевич
Отец ребёнка: Верещак Николай Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1986
Сын: Верещак Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Верещак Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область