Верещак (Григорьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещак (Григорьева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

09.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
17.11.1979

Сын: Верещак Александр Николаевич

Отец ребёнка: Верещак Николай Михайлович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
29.11.1986

Сын: Верещак Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Верещак Николай Михайлович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещак Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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