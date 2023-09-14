Саенко (Персанова) Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1912
Дата смерти20.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912
Рождение ребёнка
19.12.1929
Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Саенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович
Рождение ребёнка
?.08.1949
Дочь: Саенко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1993