Саенко (Персанова) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Персанова) Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1912

Дата смерти

20.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912

Отец: Персанов Кирилл Спиридонович

Мать: Персанова Матрена Захаровна

Рождение ребёнка
19.12.1929

Сын: Саенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Саенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович

Рождение ребёнка
?.08.1949

Дочь: Саенко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Саенко Иван Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Иван Мартынович

Смерть
20.07.1993
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