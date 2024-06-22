Мерзлякова Марфа Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1856
Дочь: Колпакова (Мерзлякова) Епистимия Алексеева
Отец ребёнка: Мерзляков Алексий Прокопьев
д. Верх-Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: (Мерзлякова) Акилина Алексиева
Отец ребёнка: Мерзляков Алексий Прокопьев
д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно