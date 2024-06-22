Колпакова (Мерзлякова) Епистимия Алексеева
Место рожденияд. Верх-Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения27.10.1856
Дата смерти31.08.1924
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Костицина (Колпакова) Мотрена Петрова
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Дочь: Попова (Колпакова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Сын: Колпаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Дочь: (Колпакова) Соломония Петровна
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Дочь: Соснин (Колпакова) Параскева Петрова
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Дочь: (Колпакова) Соломония Петрова
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Дочь: (Колпакова) Ирина Петрова
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов
Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов