Колпакова (Мерзлякова) Епистимия Алексеева 27.10.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова (Мерзлякова) Епистимия Алексеева

Место рождения

д. Верх-Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

27.10.1856

Дата смерти

31.08.1924

Пол

Женский

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Рождение
27.10.1856

Отец: Мерзляков Алексий Прокопьев

Мать: Мерзлякова Марфа Емельянова

д. Верх-Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Крещение
04.11.1856
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Колпаков Петр Романов

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Костицина (Колпакова) Мотрена Петрова

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Попова (Колпакова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1878

Сын: Колпаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1881

Сын: Колпаков Феодот Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Колпаков Сергий Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1883

Дочь: (Колпакова) Соломония Петровна

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Соснин (Колпакова) Параскева Петрова

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1887

Сын: Колпаков Стефан Петрович

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Колпаков Ермолай Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1890

Дочь: (Колпакова) Соломония Петрова

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Колпаков Трофим Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1894

Сын: Колпаков Евфимий Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1895

Дочь: (Колпакова) Ирина Петрова

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Колпаков Феодор Петров

Отец ребёнка: Колпаков Петр Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
31.08.1924
Маяны, Томский округ, Сибирский край

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