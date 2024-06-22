Мерзляков Алексий Прокопьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзляков Алексий Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1856

Дочь: Колпакова (Мерзлякова) Епистимия Алексеева

Мать ребёнка: Мерзлякова Марфа Емельянова

д. Верх-Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: (Мерзлякова) Акилина Алексиева

Мать ребёнка: Мерзлякова Марфа Емельянова

д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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