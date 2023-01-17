Кирясов Дмитрий Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирясов Дмитрий Игорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.2002

Жена: Кирясова Ольга Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.2004

Сын: Кирясов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кирясова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.2013

Сын: Кирясов Ярослав Дмитриевич

Мать ребёнка: Кирясова Ольга Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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