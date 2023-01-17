Кирясов Дмитрий Игорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.2002
Рождение ребёнка
01.11.2004
Сын: Кирясов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кирясова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.2013
Сын: Кирясов Ярослав Дмитриевич
Мать ребёнка: Кирясова Ольга Михайловна