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Кирясов Ярослав Дмитриевич
Кирясов Ярослав Дмитриевич
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Место рождения
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
Дата рождения
12.08.2013
Пол
Мужской
Отец
Кирясов Дмитрий Игорьевич
1979 г.р.
Мать
Кирясова (Бурдина) Ольга Михайловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2013
Отец:
Кирясов Дмитрий Игорьевич
Мать:
Кирясова Ольга Михайловна
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
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