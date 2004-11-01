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Кирясов Даниил Дмитриевич
Кирясов Даниил Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Кирясов Дмитрий Игорьевич
1979 г.р.
Мать
Кирясова (Бурдина) Ольга Михайловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2004
Отец:
Кирясов Дмитрий Игорьевич
Мать:
Кирясова Ольга Михайловна
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