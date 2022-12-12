Кирясова (Бурдина) Ольга Михайловна
Место рожденияРоссия, Самарская область, город Сызрань
Дата рождения27.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1984
Отец: Бурдин Михаил Владимирович
Мать: Бурдина Мария Ивановна
Россия, Самарская область, город Сызрань
Бракосочетание
28.09.2002
Рождение ребёнка
01.11.2004
Сын: Кирясов Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Кирясов Дмитрий Игорьевич
Рождение ребёнка
12.08.2013
Сын: Кирясов Ярослав Дмитриевич
Отец ребёнка: Кирясов Дмитрий Игорьевич