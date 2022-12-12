Кирясова (Бурдина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирясова (Бурдина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Россия, Самарская область, город Сызрань

Дата рождения

27.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1984

Отец: Бурдин Михаил Владимирович

Мать: Бурдина Мария Ивановна

Россия, Самарская область, город Сызрань
Бракосочетание
28.09.2002

Муж: Кирясов Дмитрий Игорьевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.2004

Сын: Кирясов Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кирясов Дмитрий Игорьевич

Рождение ребёнка
12.08.2013

Сын: Кирясов Ярослав Дмитриевич

Отец ребёнка: Кирясов Дмитрий Игорьевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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