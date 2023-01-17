Садохин Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1946
Дочь: Перлова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садохин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область