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Садохин Павел Константинович

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Место рождения

Большая Ловча, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ловча, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.11.1946

Дочь: Перлова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садохин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садохин Игорь Павлович

Мать ребёнка: Желобанова Зинаида Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желобанова Зинаида Константиновна

Смерть
Неизвестно
2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
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