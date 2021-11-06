Садохин Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садохин Анатолий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садохин Павел Константинович

Мать: Желобанова Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Садохин Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.11.2021
2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
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