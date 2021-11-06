Садохин Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Сын: Садохин Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.11.2021
2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область