Желобанова Зинаида Константиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1946
Дочь: Перлова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садохин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно