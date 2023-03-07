Желобанова Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желобанова Зинаида Константиновна

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Место рождения

2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1946

Дочь: Перлова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садохин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садохин Игорь Павлович

Отец ребёнка: Садохин Павел Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садохин Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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