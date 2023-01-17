посёлок 2-е отделение совхоза "Арженка", посёлок 2-е отделение совхоза "Арженка", Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

2-е отделение совхоза "Арженка"

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Разказовская волость
154. Арженка, село бывшее владельческое, при реках Арженке, дворов 250, жителей 1422, церковь православная, школа, сук. ф.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Разсказовская волость
сельцо Арженка«Разсказовская» п.-т. контора365

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
772692-е отделение совхоза"Арженка"посёлок52°38'42°01'N-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Пичерский сельсовет
68628445106п 2-е отделение совхоза "Арженка"поселок
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