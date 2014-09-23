Пономарёва (Бормотова) Валерия Павловна
Место рождения
Дата рождения14.09.1931
Дата смерти23.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1931
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
18.10.1956
Сын: Пономарёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1956
Сын: Пономарёв Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр Васильевич
Бракосочетание
После 1963
? гражданский брак (Бронислав младший брат первого мужа Александра).
Рождение ребёнка
15.08.1964
Дочь: Пономарёва Елена Брониславовна
Отец ребёнка: Пономарёв Бронислав Васильевич
Смерть
23.09.2014