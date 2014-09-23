Пономарёва (Бормотова) Валерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Бормотова) Валерия Павловна

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

14.09.1931

Дата смерти

23.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1931

Отец: Бормотов Павел Дмитриевич

Мать: Каменских Елизавета Андреевна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
1955

Муж: Пономарёв Александр Васильевич

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1956

Сын: Пономарёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1956

Сын: Пономарёв Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Васильевич

Бракосочетание
После 1963

Муж: Пономарёв Бронислав Васильевич

? гражданский брак (Бронислав младший брат первого мужа Александра).
Рождение ребёнка
15.08.1964

Дочь: Пономарёва Елена Брониславовна

Отец ребёнка: Пономарёв Бронислав Васильевич

Смерть
23.09.2014
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