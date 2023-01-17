Бормотов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБормотов Павел Дмитриевич

Бормотов Павел Дмитриевич

avatar

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

12.07.1890

Дата смерти

04.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

После 1850 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бормотова Федосья

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1913 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1915

Сын: Бормотов Никифор Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Бормотов Михаил Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Каменских Елизавета Андреевна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Гражданский брак
Рождение ребёнка
14.09.1931

Дочь: Пономарёва Валерия Павловна

Мать ребёнка: Каменских Елизавета Андреевна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
04.05.1962
Умер в больнице после операции на почках.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close