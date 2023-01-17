Бормотов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1890
Дата смерти04.05.1962
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бормотова Федосья
Бракосочетание
11.11.1913 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
11.02.1915
Сын: Бормотов Никифор Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1916
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Около 1930
Гражданский брак
Рождение ребёнка
14.09.1931
Дочь: Пономарёва Валерия Павловна
Мать ребёнка: Каменских Елизавета Андреевна
Смерть
04.05.1962
Умер в больнице после операции на почках.