Пономарёв Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
18.10.1956
Сын: Пономарёв Александр Александрович
Мать ребёнка: Пономарёва Валерия Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1956
Сын: Пономарёв Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пономарёва Валерия Павловна
Смерть
30.12.1962