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Пономарёв Александр Васильевич

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
1955

Жена: Пономарёва Валерия Павловна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1956

Сын: Пономарёв Александр Александрович

Мать ребёнка: Пономарёва Валерия Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1956

Сын: Пономарёв Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пономарёва Валерия Павловна

Смерть
30.12.1962
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
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