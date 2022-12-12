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Каменских Елизавета Андреевна

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

20.10.1890 ст.

Дата смерти

16.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890 ст.

Отец: Каменских Андрей Сергеев

Мать: Каменских Александра Михайлова

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.

Дочь: Попова Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Попов Прокопий Фоков

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Согласно метрической книге Бисерской Петропавловской церкви за 1912 г., Надежда родилась 28 августа, крещена 29 августа 1912 г. (восприемница – Бисерского завода мастеровая дочь Таисья Фокова Попова).... Показать все
Бракосочетание
До 1912

Муж: Попов Прокопий Фоков

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Бормотов Павел Дмитриевич

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Гражданский брак
Рождение ребёнка
14.09.1931

Дочь: Пономарёва Валерия Павловна

Отец ребёнка: Бормотов Павел Дмитриевич

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
16.08.1968
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
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