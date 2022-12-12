Каменских Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1890 ст.
Дата смерти16.08.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.
Дочь: Попова Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Попов Прокопий Фоков
Согласно метрической книге Бисерской Петропавловской церкви за 1912 г., Надежда родилась 28 августа, крещена 29 августа 1912 г. (восприемница – Бисерского завода мастеровая дочь Таисья Фокова Попова).... Показать все
Бракосочетание
До 1912
Муж: Попов Прокопий Фоков
Бракосочетание
Около 1930
Гражданский брак
Рождение ребёнка
14.09.1931
Дочь: Пономарёва Валерия Павловна
Отец ребёнка: Бормотов Павел Дмитриевич
Смерть
16.08.1968