Попов Прокопий Фоков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.
Дочь: Попова Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Каменских Елизавета Андреевна
Согласно метрической книге Бисерской Петропавловской церкви за 1912 г., Надежда родилась 28 августа, крещена 29 августа 1912 г. (восприемница – Бисерского завода мастеровая дочь Таисья Фокова Попова).... Показать все
Бракосочетание
До 1912
Смерть
Неизвестно