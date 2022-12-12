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Попов Прокопий Фоков

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.

Дочь: Попова Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Каменских Елизавета Андреевна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Согласно метрической книге Бисерской Петропавловской церкви за 1912 г., Надежда родилась 28 августа, крещена 29 августа 1912 г. (восприемница – Бисерского завода мастеровая дочь Таисья Фокова Попова).... Показать все
Бракосочетание
До 1912

Жена: Каменских Елизавета Андреевна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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