Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: Глазырин Григорий Иванов
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 19 лет МК 1868 прихода Куракино, лист 186 (№1)
Бракосочетание
24.01.1868 ст.
Запись в МК 1868 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 185об.-186, №1). Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемер-сурта крестьянский сын Козьма Васильев Ура... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1869 ст.
Сын: Ураков Иван Косьмин
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 226об-227, №32)
Рождение ребёнка
03.01.1871 ст.
Дочь: (Уракова) Татьяна Космина
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 79об-80, №1)
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.
Дочь: (Уракова) Ксения Космина
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 253об.-254, №5)
Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.
Сын: Ураков Фёдор Космин
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 161об.-162, №22)
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Дочь: (Уракова) Евдокия Космина
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 20об.-21, №45)
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.
Дочь: (Уракова) Афанасия Космина
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 362об-363, №72)
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Безсонова (Уракова) Анастасия Космина
Отец ребёнка: Ураков Косьма Васильев
Упоминается в возрасте 22 лет в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 281об-282, №11).
Восприемник
16.03.1902 ст.
Восприемница на крещении внучки Марии Никаноровой Ураковой. Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 11об-12, №26).
Восприемник
21.09.1904 ст.
Восприемница на крещении внучки Таисии Никаноровой Ураковой (родилась 19.09.1904 у Никанора Косьмина Уракова и Ураковой (Киселёвой) Дарьи Андриановой. Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села К... Показать все
Восприемник
19.11.1909 ст.
На крещении Анастасии Ивановой Безсоновой (родители: Ирмучашской волости, деревни Пинжанура крестьянин Иван Андреев Безсонов и законная его женаАфанасия Космина, оба православные). Запись в МК за 190... Показать все
Восприемник
20.07.1910 ст.
Восприемница на крещении Евдокии Александровой Соколовой (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкино крестьянин Александр Еремеев Соколов и жена его Анна Фёдорова, оба православные). Запись в МК... Показать все
Смерть
Неизвестно