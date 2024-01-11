Глазырин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырин Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Уракова Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Глазырино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 19 лет МК 1868 прихода Куракино, лист 186 (№1)
Смерть
Неизвестно
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