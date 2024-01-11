Глазырин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Уракова Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Глазырино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 19 лет МК 1868 прихода Куракино, лист 186 (№1)
Смерть
Неизвестно