Ураков Косьма Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти16.10.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: Ураков Василий Павлов
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
31.08.1850 ст.
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1339, лист 265об, №59)
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1858 года починка Пектемерсурт (ЦГАКО 176-2-1848, лист 342об, №79)
Бракосочетание
24.01.1868 ст.
Запись в МК 1868 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-250, лист 185об.-186, №1). Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемер-сурта крестьянский сын Козьма Васильев Ура... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1869 ст.
Сын: Ураков Иван Косьмин
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 226об-227, №32)
Рождение ребёнка
03.01.1871 ст.
Дочь: (Уракова) Татьяна Космина
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 79об-80, №1)
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.
Дочь: (Уракова) Ксения Космина
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 253об.-254, №5)
Поручитель
06.05.1873 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости деревни Пектемерсурта крестьянин Яков незаконнорожденный, православного вероисповедания, первым браком,18 лет. Не... Показать все
Поручитель
25.01.1874 ст.
Куракино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости почитнка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.
Сын: Ураков Фёдор Космин
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 161об.-162, №22)
Поручитель
09.02.1875 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17... Показать все
Восприемник
01.01.1876 ст.
Восприемник на крещении Василия Константинова Уракова. Родители младенца: починка Пектемерсурта крестьянин Константин Павлов Ураков и законная жена его Дарья Михайлова, оба православного вероисповеда... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Дочь: (Уракова) Евдокия Космина
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 20об.-21, №45)
Восприемник
18.09.1877 ст.
Восприемник на крещении Фёдора Константинова Уракова. Родители младенца: починка Пектемерсурта крестьянин Конастантин Павлов Ураков и законная жена его Дарья Михайлова, оба православные. Запись в МК... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Восприемник
17.08.1882 ст.
Восприемник на крещении Константина Иванова Овечкина. Родители младенца: починка Пектемерсурта крестьянин ИванСергеев Овечкин и законная жена его Марфа Александрова, оба православные. МК 1882 года ... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.
Дочь: (Уракова) Афанасия Космина
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
МК 1882 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 362об-363, №72)
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Безсонова (Уракова) Анастасия Космина
Мать ребёнка: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева
Упоминается в возрасте 22 лет в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 281об-282, №11).
Поручитель
30.01.1887 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Иван Герасимов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 17 лет и 9 ме... Показать все
Поручитель
17.02.1891 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Овечкина уволенный в запас бомбардир Никандр Сергеев Овечкин, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Поручитель
20.01.1893 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Никита Тимофеев Ураков, православного вероисповедания, вдовец вторым браком, в возрасте 38 лет. Невеста: починка Кожланура... Показать все
Поручитель
09.04.1893 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестьянин Михаил Сергеев Овечкин, православного вероисповедания, вдовец вторым браком, в возрасте 28 лет. Невеста: починка Зяблицевс... Показать все
Поручитель
19.01.1896 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестянин Яков Еремеев Соколов, православный, вторым браком, 33 года. Невеста: деревни Большого Сабанера Токтай-Белякского прихода д... Показать все
Смерть
16.10.1896 ст.
Починка Овечкина крестьянин Косма Васильев Ураков - в возрасте 47 лет от чахотки. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 76об-77, №63)
Похороны
19.10.1896 ст.
Погребён на приходском кладбище. МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 76об-77, №63)