Ураков Никанор (Никифор!?) Косьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Уракова Дарья Андрианова
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-383, лист 119об-120, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым брак... Показать все
Поручитель
10.02.1899
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Того же починка крестьянина Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уракова Дарья Андрианова
Предположение. Не бьется отчество
Смерть
Неизвестно