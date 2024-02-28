Ураков Никанор (Никифор!?) Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ураков Никанор (Никифор!?) Косьмин

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ураков Косьма Васильев

Мать: Уракова Екатерина Григорьева

Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Уракова Дарья Андрианова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-383, лист 119об-120, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым брак... Показать все
Поручитель
10.02.1899
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Того же починка крестьянина Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Уракова Дарья Андрианова

Предположение. Не бьется отчество
Смерть
Неизвестно
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