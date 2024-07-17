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Ураков Иван Косьмин

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

28.03.1869 ст.

Дата смерти

14.10.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1847 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869 ст.

Отец: Ураков Косьма Васильев

Мать: Уракова (Глазырина) Екатерина Григорьева

МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 226об-227, №32)
Крещение
30.03.1869 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка крестьянин Герасим Васильев Ураков. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 226об-227, №32)
Смерть
14.10.1869 ст.
В возрасте 6 месяцев - от родимца. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 268об-269, №76)
Похороны
18.10.1869 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 268об-269, №76)

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