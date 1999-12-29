Фефилова (Некрасова) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1922
Дата смерти29.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922
Рождение ребёнка
20.04.1947
Дочь: Полозова Тамара
Отец ребёнка: Фефилов Афанасий
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
29.12.1999
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н