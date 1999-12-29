Фефилова (Некрасова) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова (Некрасова) Клавдия Яковлевна

Место рождения

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.04.1922

Дата смерти

29.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922

Отец: Некрасов Яков Васильевич

Мать: Некрасова Анфиса Павловна

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.04.1947

Дочь: Полозова Тамара

Отец ребёнка: Фефилов Афанасий

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
29.12.1999
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н
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