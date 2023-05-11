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некрасов Яков Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Некрасов Василий

Мать: Некрасов Наталья Тимофеева

Россия
Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Фефилова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Анфиса Павловна

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Евстолья Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Анфиса Павловна

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н
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