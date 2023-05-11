некрасов Яков Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Некрасов Василий
Россия
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Фефилова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Анфиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Евстолья Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Анфиса Павловна
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н