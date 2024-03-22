Некрасова (Некрасова) Анфиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Анфиса Павловна

Место рождения

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.12.1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1897

Отец: Некрасов Павел

Мать: Некрасова Ольга

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Фефилова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Васильевич

Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Яков Васильевич

Смерть
1976
Гришинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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