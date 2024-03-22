Некрасова (Некрасова) Анфиса Павловна
Место рождения
Дата рождения14.12.1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1897
Отец: Некрасов Павел
Мать: Некрасова Ольга
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Фефилова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Некрасов Яков Васильевич
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область