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Фефилов Афанасий

Место рождения

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.03.1924

Дата смерти

08.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1924

Отец: Фефилов Петр

Мать: Фефилова Ефросинья

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1947

Дочь: Полозова Тамара

Мать ребёнка: Фефилова Клавдия Яковлевна

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
сразу после ВОВ работал бригадиром в сплавучастке, затем бригадиром 3-его отд. совхоза "Долматовский" до 1974г.
Образование
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
среднее специальное
Смерть
08.06.1995
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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