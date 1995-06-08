Фефилов Афанасий
Место рождения
Дата рождения04.03.1924
Дата смерти08.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1924
Отец: Фефилов Петр
Мать: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
20.04.1947
Дочь: Полозова Тамара
Мать ребёнка: Фефилова Клавдия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
сразу после ВОВ работал бригадиром в сплавучастке, затем бригадиром 3-его отд. совхоза "Долматовский" до 1974г.
Образование
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
среднее специальное
Смерть
08.06.1995
Похороны
Неизвестно