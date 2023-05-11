Фефилова (Минина) Ефросинья
Место рожденияПопонаволоцкий с/с, д.Левково
Дата рождения1887
Дата смерти17.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1915
Дочь: Малышева Еликонида (Неля)
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Рождение ребёнка
1916
Сын: Фефилов Павел
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Рождение ребёнка
04.03.1924
Сын: Фефилов Афанасий
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Иван
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Василий
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поклонцева Мария
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Петр
Отец ребёнка: Фефилов Петр
Смерть
17.12.1959
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н