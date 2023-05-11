Фефилова (Минина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова (Минина) Ефросинья

Место рождения

Попонаволоцкий с/с, д.Левково

Дата рождения

1887

Дата смерти

17.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Минина ?

Мать: ?

Попонаволоцкий с/с, д.Левково
Рождение ребёнка
08.06.1915

Дочь: Малышева Еликонида (Неля)

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фефилов Павел

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.03.1924

Сын: Фефилов Афанасий

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Иван

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Василий

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поклонцева Мария

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Петр

Отец ребёнка: Фефилов Петр

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
17.12.1959
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н
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