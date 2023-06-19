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Фефилов Петр

Место рождения

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

22.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
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Место
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Рождение
1876

Отец: Фефилов ?

Мать: ?

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.06.1915

Дочь: Малышева Еликонида (Неля)

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фефилов Павел

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.03.1924

Сын: Фефилов Афанасий

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Иван

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Василий

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поклонцева Мария

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Петр

Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
22.03.1945
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н