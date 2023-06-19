Фефилов Петр
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти22.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1915
Дочь: Малышева Еликонида (Неля)
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Фефилов Павел
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
04.03.1924
Сын: Фефилов Афанасий
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Иван
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Василий
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поклонцева Мария
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Петр
Мать ребёнка: Фефилова Ефросинья
Смерть
22.03.1945
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Попонаволок, Вельский р-н