Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна
Место рожденияПросековская волость, Чухломский уезд
Дата рождения07.07.1905
Дата смерти10.10.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1926
Дочь: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Синицын Федор Петрович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1933
Отец ребёнка: Синицын Федор Петрович
Смерть
10.10.1989