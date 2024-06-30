Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Просековская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.07.1905

Дата смерти

10.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905

Отец: Жаренов Тихон Александрович

Мать: (Нарышкина) Катерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Федор Петрович

Рождение ребёнка
16.05.1926

Дочь: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Синицын Федор Петрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1933

Сын: Синицын Леонид Федорович

Отец ребёнка: Синицын Федор Петрович

Смерть
10.10.1989

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