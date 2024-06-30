Кабаева (Синицына) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабаева (Синицына) Нина Федоровна

Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

avatar

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

16.05.1926

Дата смерти

08.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926

Отец: Синицын Федор Петрович

Мать: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабаев Алексей Гаврилович

Бракосочетание
04.03.1950

Муж: Кабаев Алексей Гаврилович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1960

Дочь: Селякова (Кабаева) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кабаев Алексей Гаврилович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.04.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.