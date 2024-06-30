Кабаева (Синицына) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.05.1926
Дата смерти08.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабаев Алексей Гаврилович
Бракосочетание
04.03.1950
Рождение ребёнка
22.08.1960
Дочь: Селякова (Кабаева) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кабаев Алексей Гаврилович
Смерть
08.04.1992