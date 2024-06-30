Синицын Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1892
Дата смерти01.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1926
Дочь: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1933
Мать ребёнка: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна
Смерть
01.12.1960