Синицын Федор Петрович 21.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синицын Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1892

Дата смерти

01.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892

Отец: Синицын ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
16.05.1926

Дочь: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1933

Сын: Синицын Леонид Федорович

Мать ребёнка: Синицына (Жаренова) Екатерина Тихоновна

Смерть
01.12.1960

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