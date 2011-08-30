Кабаев Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения08.03.1925
Дата смерти30.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна
Бракосочетание
04.03.1950
Рождение ребёнка
22.08.1960
Дочь: Селякова (Кабаева) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна
Смерть
30.08.2011