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Кабаев Алексей Гаврилович

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Место рождения

Шигаево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

30.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: Кабаев Гавриил Васильевич

Мать: Андина Мария Константиновна

Шигаево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

Бракосочетание
04.03.1950

Жена: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1960

Дочь: Селякова (Кабаева) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кабаева (Синицына) Нина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
30.08.2011

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